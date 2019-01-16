Всем по иордани – в Мурманской области определены места массового купания на праздник Крещение ГосподнеМинстрой РФ хочет повысить тарифы на капремонт домов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика16.01.19 07:35

Мусор пошёл на сортировку - губернатор Марина Ковтун проверила

С 1 января 2019 года в районе посёлка Междуречье в специализированном экотехнопарке начата работа по приёму, обработке и размещению отходов на мусоросортировочном комплексе и полигоне, построенных в рамках концессионного соглашения.

За первые 10 дней работы на объектах принято более 1,7 тысячи тонн отходов. Проектная мощность полигона составляет не менее 250 тысяч тонн отходов в год, мусоросортировочного комплекса – не менее 180 тысяч тонн в год, что полностью обеспечит потребности северной части Мурманской области: Мурманска, Североморска, Александровска, Видяево, Заозерска, Кольского и Печенгского районов.

Проект финансируется концессионером – АО «Управление отходами» – за счёт собственных и привлеченных финансовых ресурсов. Объём инвестиций составляет более 1,8 млрд рублей.

Мусоросортировочный комплекс и полигон ТКО представляют единый производственный комплекс – экотехнопарк по обращению с отходами, предназначенный для складирования и изоляции ТКО с обеспечением защиты от загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод. Основные составляющие объекта – сортировочные линия и кабины, совокупность рабочих площадок и платформ, транспортирующих, сепарирующих машин и механизмов, накопительных и прессовальных устройств, объединенных на одной производственной площадке и управляемых единой автоматической системой.

На объекте планируется выделение вторичного сырья: лома чёрных и цветных металлов, текстиля, боя стекла, полимеров и макулатуры в размере 15% и более от общего объёма поступающих отходов. Отобранные на мусоросортировочном комплексе полезные фракции, пригодные к вовлечению в хозяйственный оборот, в основном планируется направлять на утилизацию за пределы региона.

До конца месяца выйдут на штатную мощность мусороперегрузочные станции мощностью до 23 тысяч тонн в год в ЗАТО Североморск и Александровск. В течение года будет спроектирована и построена станция в Печенгском районе. В перспективе планируется строительство сети мусороперегрузочных и сортировочных мощностей в южной части Мурманской области (Апатиты, Ковдор, Кандалакша, Мончегорск), а также создание и эксплуатация объектов по производству топлива из ТКО.

С 1 января 2019 года вывоз отходов на всей территории Мурманской области осуществляется мусоровывозящими компаниями под контролем регионального оператора. Затраты на оказание коммунальной услуги по обращению с отходами будут учитываться при расчете мер социальной поддержки, оказываемых отдельным категориям граждан, как и по прочим коммунальным услугам.

«С 1 января 2019 года стартовала реформа по управлению бытовыми отходами. Что изменится в нашей жизни? Тот огромный объём мусора, который раньше просто отправлялся на свалки, зачастую стихийные, несанкционированные, сегодня становится ресурсом для дальнейшей переработки. Теперь он поступает сюда, в экотехнопарк, сортируется и перерабатывается. Это означает закрытие свалок. Например, свалка в Дровяном уже закрыта. Но никакие сооружения и заводы не сделают нашу планету чище, если мы сами не будем по-новому относиться к окружающей среде, к проблеме мусора. Каждый из нас может внести свой вклад в формирование новой системы. Наше будущее зависит от каждого из нас», – отметила Марина Ковтун.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаДень российской печати, или Девять яиц в коробке
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
Подробнее«Обновление-2018», или «Единой России» крайне важно услышать сигналы, разобраться в существующих проблемах
-Слово не воробей...Общество явно не любит власть и терпеть не может бизнес, или Герои нашего времени
-Ходят слухи…Юрий Трутнев может оставить арктические регионы
-

Последние комментарии

Яна
15.01.19 22:13
Здравствуйте. Обязана ли Управляющая Компания установить перила на крыльцо многоквартирного дома бесплатно. На крыльце 8 ступенек. *** Надо исходить из проекта строительства здания. Скорее всего, пе
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
Лидия
15.01.19 21:50
А что-то не написано про лидеров «свободной» прессы в Заполярье Б***р и Ф*****д? Интересно узнать, как вы их оцениваете. * - купюры внесены редакцией.
Комментарий к новости:День российской печати, или Девять яиц в коробке
Екатерина Немченко, водитель-ветеран наземного ГЭТа; ас. прима за штурвалом электролайнера
15.01.19 12:41
Здравствуйте, мои любимые и всегда желанные пассажиры цивилизованного ОТ, пользующиеся услугами ОА "Электротранспорт". Увидела я и мои коллеги по работе и общей борьбе за пассажиров репортаж о визите
Комментарий к новости:Общественный транспорт обновляется и преображается
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Машины времени». Документальный фильм (16+)
-PRO ДеньгиЦены на бензин в Мурманской области – оптовики снижают, на АЗС поднимают-PRO ВалютуРубль незначительно растёт на фоне дорожающей нефти-PRO ЭнергетикуНа гидростанциях филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1» завершился основной этап внедрения современных систем контроля работы гидроагрегатов-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 16 января-PRO Нефть и газПроект перегрузочных СПГ-комплексов в Арктике может войти в план развития инфраструктуры-PRO ЗаконыМинстрой РФ хочет повысить тарифы на капремонт домов
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
11.01.19: Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила восстановить историческое звание главы прокуратуры – генерал-прокурор. «Бояться …будут точно больше», - сказала она. А как Вы считаете, какую приставку надо дать прокурорам, чтобы их все боялись?Проголосовало: 246 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика