Мусор пошёл на сортировку - губернатор Марина Ковтун проверила

С 1 января 2019 года в районе посёлка Междуречье в специализированном экотехнопарке начата работа по приёму, обработке и размещению отходов на мусоросортировочном комплексе и полигоне, построенных в рамках концессионного соглашения.

За первые 10 дней работы на объектах принято более 1,7 тысячи тонн отходов. Проектная мощность полигона составляет не менее 250 тысяч тонн отходов в год, мусоросортировочного комплекса – не менее 180 тысяч тонн в год, что полностью обеспечит потребности северной части Мурманской области: Мурманска, Североморска, Александровска, Видяево, Заозерска, Кольского и Печенгского районов.

Проект финансируется концессионером – АО «Управление отходами» – за счёт собственных и привлеченных финансовых ресурсов. Объём инвестиций составляет более 1,8 млрд рублей.

Мусоросортировочный комплекс и полигон ТКО представляют единый производственный комплекс – экотехнопарк по обращению с отходами, предназначенный для складирования и изоляции ТКО с обеспечением защиты от загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод. Основные составляющие объекта – сортировочные линия и кабины, совокупность рабочих площадок и платформ, транспортирующих, сепарирующих машин и механизмов, накопительных и прессовальных устройств, объединенных на одной производственной площадке и управляемых единой автоматической системой.

На объекте планируется выделение вторичного сырья: лома чёрных и цветных металлов, текстиля, боя стекла, полимеров и макулатуры в размере 15% и более от общего объёма поступающих отходов. Отобранные на мусоросортировочном комплексе полезные фракции, пригодные к вовлечению в хозяйственный оборот, в основном планируется направлять на утилизацию за пределы региона.

До конца месяца выйдут на штатную мощность мусороперегрузочные станции мощностью до 23 тысяч тонн в год в ЗАТО Североморск и Александровск. В течение года будет спроектирована и построена станция в Печенгском районе. В перспективе планируется строительство сети мусороперегрузочных и сортировочных мощностей в южной части Мурманской области (Апатиты, Ковдор, Кандалакша, Мончегорск), а также создание и эксплуатация объектов по производству топлива из ТКО.

С 1 января 2019 года вывоз отходов на всей территории Мурманской области осуществляется мусоровывозящими компаниями под контролем регионального оператора. Затраты на оказание коммунальной услуги по обращению с отходами будут учитываться при расчете мер социальной поддержки, оказываемых отдельным категориям граждан, как и по прочим коммунальным услугам.

«С 1 января 2019 года стартовала реформа по управлению бытовыми отходами. Что изменится в нашей жизни? Тот огромный объём мусора, который раньше просто отправлялся на свалки, зачастую стихийные, несанкционированные, сегодня становится ресурсом для дальнейшей переработки. Теперь он поступает сюда, в экотехнопарк, сортируется и перерабатывается. Это означает закрытие свалок. Например, свалка в Дровяном уже закрыта. Но никакие сооружения и заводы не сделают нашу планету чище, если мы сами не будем по-новому относиться к окружающей среде, к проблеме мусора. Каждый из нас может внести свой вклад в формирование новой системы. Наше будущее зависит от каждого из нас», – отметила Марина Ковтун.