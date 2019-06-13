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Мурманская область. Арктика13.06.19 08:15

Мусор требует от нас дополнительных жертв

Не успели россияне привыкнуть к платежам за ТКО, а рабочая группа Госсовета по экологии предлагает включить в тариф на мусор затраты на рекультивацию полигонов, в результате чего платежи могут вырасти на 5%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на подготовленный участниками группы проект доклада «О повышении качества окружающей среды в субъектах РФ».

По данным издания, инициативу по корректировке системы внёс губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, возглавляющий рабочую группу по подготовке доклада. Как пояснили изданию в пресс-службе губернатора, законодательное закрепление обязательств по рекультивации исключит превращение мусорного полигона в объект, который отравляет окружающую среду. «Комплексной мерой может быть создание специального фонда (либо отдельного счета), где с начала работы полигона будут аккумулироваться необходимые для рекультивации средства, включенные в тариф», - добавили в аппарате главы региона.

В случае одобрения проекта потребуется внести поправки в документ, регламентирующий ценообразование в области обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). В пресс-службе губернатора Нижегородской области изданию сообщили, что «экономику идеи ещё не просчитывали», однако подчеркнули, что частично эти затраты должны субсидироваться государством.

Согласно расчётам директора Института экологии НИУ ВШЭ Бориса Моргунова, участвующего в подготовке доклада Госсовета, удорожание тарифа не превысит 5%, пишет газета.

Сегодня же РИА «Новости» сообщает, что в России нужно ввести углеродный налог для того, чтобы стимулировать промышленников снижать выбросы. На первом этапе его ставки должны быть минимальными, заявил в интервью председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс в кулуарах ПМЭФ.

Чубайс отметил, что в постановлении правительства в рамках плана действий по подготовке к ратификации Парижского соглашения по климату есть блок вопросов, связанных с измерением выбросов. Этот план подразумевает, что в России необходимо создать систему госучёта объёмов выбросов. «А дальше начинается самый сложный вопрос, который надо решать: «углеродный налог». Вводить экономические меры, стимулирующие снижение эмиссии углекислого газа, или не вводить? Это будет, пожалуй, самым сложным вопросом во всей системе климатических мер», — считает Анатолий Чубайс.

Он напомнил, что за последние несколько лет Евросоюз принял целый список решений, по которым товары, поставляемые в ЕС, в случае, если они не удовлетворяют требованиям по предельным выбросам СО2 при производстве, облагаются дополнительным налогом. «И если мы сейчас легко проскочим эту развилку с налогом, считая, что мы всех перехитрили, то через 5-7-10 лет выяснится, что мы, оказывается, сами себе закрыли экспорт, в том числе экспорт, регулируемый ОПЕК. И это вещь очень болезненная», — пояснил председатель правления УК «Роснано».

«Поэтому, с моей точки зрения, было бы разумным сначала разобраться с правилами измерения, понять объёмы выбросов — мы их пока не понимаем, а потом, скорее всего, придется думать о введении налога. А вот его ставки я бы сделал на первое время символическими, совсем минимальными», — добавил он.

 

 

 

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