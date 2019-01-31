«Мусорная» реформа – смотри в оба!

Председатель регионального комитета по тарифному регулированию Владимир Губинский провёл совещание по вопросу применения установленных тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), а также организации взаиморасчетов с региональным оператором и операторами, занимающимися захоронением (обезвреживанием) ТКО.

В мероприятии приняли участие представители профильных исполнительных органов государственной власти Мурманской области, регионального оператора АО «Управление отходами», а также операторов, занимающихся захоронением (обезвреживанием) ТКО на территории региона: ММУП «Городское благоустройство», ООО «Ловозеро-Жилсервис», ООО «Кольская АЭС-Авто», АО «Завод ТО ТБО», ООО «КОСВВ», ООО «Экоплан».

Основная цель совещания – не допустить выставления потребителям Мурманской области дополнительных счетов на оплату услуг по обращению с ТКО, упорядочить расчёты между субъектами рынка ТКО, соблюсти нормы действующего законодательства в сфере обращения с ТКО.