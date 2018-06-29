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Мурманская область. Арктика29.06.18 11:13

«Мусорная реформа» залезет в кошельки россиян

В результате «мусорной реформы», в которой участвует и Мурманская область,  плата за утилизацию в среднем по регионам увеличится на 12%, при этом средний рост совокупного платежа за ЖКУ для населения составит около 1%.

Как  пишут «Известия», ссылаясь на ассоциацию «Чистая страна», которая совместно с профильными министерствами работает над реформой отрасли по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Рост расходов граждан на ЖКУ при переходе на новую систему в ассоциации считают незначительным. Другие эксперты и участники рынка ожидают более существенного удорожания тарифов.

Средняя стоимость вывоза и утилизации мусора при переходе на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами, по предварительным оценкам, составит 11,84%. Совокупная стоимость услуг по платежке за жилищно-коммунальные услуги при этом не превысит 1%. То есть гражданин будет платить в среднем примерно на 30 рублей в месяц больше, чем сейчас.

В Минстрое и Минпромторге на момент публикации не прокомментировали данные показатели. Минприроды не имеет отношения к расчётам тарифов, сообщил представитель ведомства.

В 2017 году средняя стоимость услуг по обращению с ТКО в субъектах РФ составила 117,04 рубля, или 3% от совокупной платы граждан за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). В 2018 году граждане в среднем заплатили на 11% больше — уже 130,32 рубля. (4% от размера платежки). На рост в большинстве субъектов повлиял не переход на новую систему обращения с ТКО, а такие причины, как ревизия объёмов формирования и захоронения мусора, пересмотр нормативов накопления, обременение полигонов платой за негативное воздействие на окружающую среду, отмечают эксперты газеты.

В среднем человек производит 500 кг отходов в год, и в среднем он должен платить за утилизацию мусора около 2 тысяч рублей в год. Это позволит наладить систему обращения с отходами, считает гендиректор ассоциации «ЖКХ и городская среда» Алексей Макрушин.

 

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