Мустафа Кашка назначен на должность генерального директора ФГУП «Атомфлот» 26 февраля генеральным директором ФГУП «Атомфлот» назначен Мустафа Кашка, ранее занимавший должность первого заместителя генерального директора – главного инженера ФГУП «Атомфлот».

Наша справка:

Мустафа Мамединович Кашка родился 11 мая 1964 года. Окончил Новороссийское высшее инженерное морское училище по специальности «Эксплуатация судовых силовых установок». Квалификация - инженер-судомеханик.

В 1987 году был принят на работу в Мурманское морское пароходство в должности мастера АППУ атомной группы судов. Работал на атомных ледоколах «Арктика», «Россия», «Сибирь». В 2003 году назначен заместителем технического директора атомного флота, департамента технической эксплуатации атомного флота ОАО «Мурманское морское пароходство».

2007-2008 год – главный инженер Федерального государственного унитарного предприятия «Северное федеральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами».

С 2008 года – Первый заместитель генерального директора - главный инженер ФГУП «Атомфлот».