Мустафа Кашка назначен на должность генерального директора ФГУП «Атомфлот»
Мустафа Кашка назначен на должность генерального директора ФГУП «Атомфлот» 26 февраля генеральным директором ФГУП «Атомфлот» назначен Мустафа Кашка, ранее занимавший должность первого заместителя генерального директора – главного инженера ФГУП «Атомфлот».
Наша справка:
Мустафа Мамединович Кашка родился 11 мая 1964 года. Окончил Новороссийское высшее инженерное морское училище по специальности «Эксплуатация судовых силовых установок». Квалификация - инженер-судомеханик.
В 1987 году был принят на работу в Мурманское морское пароходство в должности мастера АППУ атомной группы судов. Работал на атомных ледоколах «Арктика», «Россия», «Сибирь». В 2003 году назначен заместителем технического директора атомного флота, департамента технической эксплуатации атомного флота ОАО «Мурманское морское пароходство».
2007-2008 год – главный инженер Федерального государственного унитарного предприятия «Северное федеральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами».
С 2008 года – Первый заместитель генерального директора - главный инженер ФГУП «Атомфлот».