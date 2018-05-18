Музеи Мурманской области присоединяются к акции «Ночь музеев»

19 мая областные музеи Заполярья в очередной раз присоединятся к всероссийской акции «Ночь музеев». Ежегодная акция «Ночь музеев» пройдет на всех площадках Мурманского областного художественного музея. Главные темы акции в этом году «Шедевры из запасников» и «80-летие Мурманской области».



Стартует акция «Ночь музеев» в 16.00 в отделе музея «Культурно-выставочный центр Русского музея» (г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3, II этаж). В рамках торжественного открытия для гостей мероприятия выступит вокально-эстрадный ансамбль «Созвучие». Посетители смогут принять участие в мастер-классах и викторинах, послушать экскурсии по выставкам, посмотреть музыкальные художественные фильмы и многое другое. Для гостей музея с лучшими проектами выступят учащиеся I курса «Школы юного музейщика». Также в течение всего вечера будет работать фотоателье «Театрум».



В главном здании музея (г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13) в 17.00 состоится официальное открытие, гости музея смогут услышать выступление поморского фольклорного хора села Варзуга. Северяне увидят спектакль-импровизацию «Выкрутасы» мурманского Арктического театра, примут участие в музейных уроках, творческих мастерских и акциях «Дизайн клумбы «Цветочные мотивы» и «Коллективное граффити «С любовью к Мурманску». Состоится подведение итогов выставки-конкурса «Мои встречи с художественным музеем».



В отделе народного искусства и ремёсел (г. Мурманск, ул. Книповича, 23а, Дом ремёсел) «Ночь музеев» начнётся в 18.00. Посетителей ждут выступление народного самодеятельного коллектива русской песни «Русские узоры» из Молочного, ремесленный диктант для учащихся, творческая мастерская «Семейные встречи в Доме ремесел», показ фильмов – победителей международного кинофестиваля «Северный характер». Также состоится подведение итогов и награждение победителей областной дистанционной викторины «Мир русской избы» и конкурса детского рисунка «Мирный Мурманск».



Впервые для жителей и гостей Кольского края в главном здании Мурманского областного художественного музея будут проведены экскурсии в фонд закрытого хранения. Все, кто не успел посетить выставку живописи из собрания Государственного Русского музея «Три великих портретиста. Рокотов, Левицкий, Боровиковский» (г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3, II этаж) и историко-художественную выставку из собрания Государственного исторического музея «Русский Север» (г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13) смогут сделать это на «Ночи музеев».



В Мурманском областном краеведческом музее всероссийская акция «Ночь музеев», приуроченная к Международному дню музеев, пройдет 19 мая с 18.00 до 24.00. В этом году акция посвящена Году волонтеров в России и 80-летию со дня основания Мурманской области.



На торжественном открытии выступит ансамбль барабанщиц «Энергия ритма», состоится церемония награждения победителей акции «Поздравь Мурманскую область с юбилеем!».



К юбилею Мурманской области на базе временных и постоянных выставок подготовлены экскурсии, музейные занятия и викторины. Любители истории смогут посетить выставку «Великий гражданин. Прямая речь», подготовленную совместно с Государственным музеем истории Санкт-Петербурга, и окунуться в эпоху 1920-1930-х гг. Также в течение вечера пройдут Краеведческий диктант, встреча с членами клубов военно-исторической реконструкции «Мидгард», «Снежный волк», «Заполярный рубеж» и студенческого общественного объединения «Титовский гарнизон».



В музее будет создана интерактивная игровая зона для детей. В этот субботний вечер ребят ждут мастер-классы от цветочного центра «Розарио», от Центра раннего развития «Детвора» и Центра помощи материнству, «Музейные побродилки», а также тематические квесты «Край родной» и «Шедевры из запасников». Атмосферу праздника создадут познавательные интерактивные игры «Курс молодого бойца», «Профессии моего города», «Пиратское приключение с «Квесторией», интеллектуальная игра «60 секунд», фокусы и магия иллюзиониста Никиты Полякова.



Также в эту ночь музей станет концертной площадкой для молодых музыкантов и творческих коллективов Мурманска. Посетители услышат выступления вокального ансамбля чувашской песни «Акатуй», музыкального коллектива «Ткума» Еврейского благотворительного центра «Забота» – «Сияние Хэсэда», «Candy Jazz», «GlamMusic» и «Люди на Холме».