Музей информации раскрывает свои секреты юным северянам

11 июня в отделе электронных ресурсов Мурманской областной детско-юношеской библиотеки. Школьники, посещающие курсы программирования «1C: Клуба программистов» учебного центра «Корунд», в дни летних каникул увидят новинки коллекции музея, в которую входят различные устройства, предназначенные для хранения, обработки и передачи информации. Ребята познакомятся с новым уникальным экспонатом «Compaq Armada 1700» – мощным ноутбуком «все-в-одном» конца 1990-х годов.

В отделе электронных ресурсов уже несколько лет работает экспозиция Музея информации, собранная читателями и сотрудниками библиотеки. В коллекцию музея входят различные вычислительные устройства, занявшие важное место в быту современного человека. Здесь размещены такие экспонаты, как телевизоры и фотоаппараты, радиоприемники, телефоны и вычислительные машины, произведенные во времена СССР.

В музее можно узнать много нового и интересного из истории развития вычислительной техники, как менялись и совершенствовались носители информации, какими устройствами пользовались в прошлом.

Посетители смогут прикоснуться и к старинной немецкой печатной машинке «Mercedes Selekta», и к различной устаревшей оргтехнике, а также подержать в руках легендарные фотоаппараты «Зенит», вошедшие в историю как самые массовые зеркальные аппараты ХХ века. Каждый из этих предметов в своё время приносил радость тем, кто ими пользовался.

Кроме того, ребята ответят на непростые вопросы «Своей игры» и узнают, кого считают первым программистом, сколько весил первый жёсткий диск и что общего у ткацкого станка Жаккарда и компьютера.