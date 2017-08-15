Музей-ледокол «Ленин» стал площадкой «горячих» учений

В Мурманске состоялось контрольно-проверочное учение Мурманского пожарно-спасательного гарнизона по тушению условного пожара на борту музея-ледокола «Ленин». По легенде, произошло возгорание в машинном отделении атомохода. На место по повышенному номеру сложности были направлены восемь пожарных расчетов.

Как отметил руководитель учений, исполняющий обязанности заместителя начальника Первого отряда ФПС по Мурманской области майор внутренней службы Юрий Ганжала, такие тренировки необходимы для отработки действий и навыков огнеборцев в осложненных условиях.

- На корабле (музей-ледокол «Ленин») узкие проходы, множество коридоров, различных помещений, отсеков, - говорит Юрий Викторович. - В таких условиях протягивать рукавную линию крайне сложно. И не только из-за её протяженности. Пространства узкие, проходы, как лабиринты, к тому же всегда есть риск заклинивания дверей или наоборот их закрывания.

Тушение осложняет и высокая температура ( на судах она много мощнее, а металл, порой, накаляется так, что начинает плавиться). И все это усугубляется сильным задымлением.

Более того, если происходит пожар на нижней палубе или в машинном отделении, а именно такой сценарий отрабатывался на прошедшем учении, то здесь возникает большая концентрация газов. Потому применялись группы газодымозащитной службы (ГДЗС). Ведь, без соответствующей подготовки и специального оборудования даже профессионалы рискуют жизнями, заблудившись в лабиринтах задымленного судна. Также для обеспечения безопасности пожарных применялся комплекс «Маяк спасателя» (своего рода нить Ариадны огнеборцев - светящийся трос, по которому они могут найти выход обратно).

В учениях пожарных также принимали участие и добровольцы пожарного дела. Как сообщил заместитель председателя Мурманского областного отделения ВДПО Андрей Левчун, на ледоколе создана добровольная пожарная дружина.

- Члены ДПД проходят специальное обучение, так называемый пожарно-технический минимум, - добавляет Андрей Николаевич. - Один из разделов этого обучения – проведение администрацией тренировок по эвакуации и первоначальным действиям людей в случае реального пожара.