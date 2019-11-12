Музей саамской литературы и письменности им. Октябрины Вороновой отмечает юбилей

15 ноября в Ловозерской межпоселенческой библиотеке состоится творческий вечер, посвященный 25-летию Музея саамской литературы и письменности имени Октябрины Вороновой.

В программе мероприятия запланированы выступления представителей учреждений образования и культуры Мурманской области, презентация книг, поэтический турнир, экскурсия по музею. Для гостей вечера прозвучат стихи и песни на саамском языке, истории о становлении музея.

Музея саамской литературы и письменности имени Октябрины Вороновой основан в 1994 году членом Союза писателей России Надеждой Большаковой, идея его создания принадлежит мурманскому поэту Виктору Тимофееву.

Четыре года музей существовал на общественных началах. В 1998 году он стал музейным сектором при Ловозерской межпоселенческой библиотеке.