Музейное занятие ко Дню славянской письменности и культуры

Сегодня на базе Мурманского областного краеведческого музея пройдёт музейное занятие, приуроченное ко Дню славянской письменности и культуры.

Этот праздник связан с именами святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия – славянских просветителей, создателей славянской азбуки, проповедников христианства, первых переводчиков богослужебных книг с греческого на славянский язык. Болгарские просветители Кирилл и Мефодий, создали первую славянскую азбуку, которой мы пользуемся по сей день.

В рамках мероприятия школьники узнают историю появления и развития славянской письменности и познакомятся с основами палеографии. А также поупражняются в чтении старинных текстов и попробуют сами оформить их в старославянском стиле.