Мурманская область. Арктика22.05.18 07:30
Музейное занятие ко Дню славянской письменности и культуры
Сегодня на базе Мурманского областного краеведческого музея пройдёт музейное занятие, приуроченное ко Дню славянской письменности и культуры.
Этот праздник связан с именами святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия – славянских просветителей, создателей славянской азбуки, проповедников христианства, первых переводчиков богослужебных книг с греческого на славянский язык. Болгарские просветители Кирилл и Мефодий, создали первую славянскую азбуку, которой мы пользуемся по сей день.
В рамках мероприятия школьники узнают историю появления и развития славянской письменности и познакомятся с основами палеографии. А также поупражняются в чтении старинных текстов и попробуют сами оформить их в старославянском стиле.
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ФунтиК
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Known
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Забавно всё это! Теперь новый президент, новое правительство займутся старыми задачами.
Михаил
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