«Музейный сочельник» собрал детвору

В Мурманском областном художественном музее прошёл традиционный праздник «Музейный сочельник», в котором приняли участие воспитанники детского сада № 50, ученики 1 класса средней общеобразовательной школы № 41 г. Мурманска и их родители.

Ребята отгадывали квест «Найди Снегурочку», выполняли интересные задания Метели, пели и играли вокруг елки, попали в «Трубу времени» и узнали о традициях зимних праздников. Теневой спектакль «Рождество Христово», поставленный научными сотрудниками, окунул гостей в атмосферу торжественности рождественского сочельника. После праздничной песни дети и взрослые приняли участие в мастер-классе по изготовлению ангела.