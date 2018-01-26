Муж подруги обчистил квартиру северянки в Оленегорске

В отдел полиции города Оленегорска обратилась жительница города 1973 года рождения. По её словам, из квартиры на улице Мурманская, где она проживает, были похищены золотые ювелирные изделия с драгоценными камнями, предметы одежды, ноутбук, деньги, в том числе доллары США. Общая сумма ущерба составила более 100 тысяч рублей.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили заявительницу и выяснили, что она несколько дней провела в гостях у знакомой в Мончегорске. По возвращению домой потерпевшая не смогла попасть в жилище, так как обнаружилось, что ключи утеряны. Вскрыв дверь, она увидела, что порядок в квартире нарушен, все ценные вещи отсутствуют.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска города Оленегорска был установлен подозреваемый в преступлении. Им оказался муж подруги потерпевшей. Жителя Мончегорска, 1973 года рождения, задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее судимый злоумышленник признался в совершении преступления. Он рассказал полицейским, что воспользовавшись невнимательностью хозяйки квартиры и её состоянием алкогольного опьянения, похитил ключи. Съездив в Оленегорск, мужчина совершил квартирную кражу, вернулся домой и незаметно вернул ключи в сумку подруги жены. Вещи, похищенные у нее, продавал знакомым.

Часть похищенного имущества у злоумышленника удалось изъять. По факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ «Кража». Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишение свободы до 6 лет. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде домашнего ареста.