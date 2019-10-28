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Мурманская область. Арктика28.10.19 13:33

Мужчина погиб во время пожара в Заполярном

В ночное время 27 октября в следственный отдел по городу Заполярный СУ СК России по Мурманской области поступило сообщение о гибели мужчины во время пожара, произошедшего в квартире одного из домов на улице Космонавтов Заполярного.

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович, на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. В настоящее время личность мужчины установлена, им оказался местный житель, 1986 года рождения. На момент возгорания в помещении квартиры он находился один. Очаг возгорания находился на спальном месте в комнате квартиры.

В настоящее время следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. С целью установления причины смерти погибшего назначена судебно-медицинская экспертиза. Кроме того, для установления причин, послуживших возникновению пожара, назначена пожарно-техническая судебная экспертиза.

 

 

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