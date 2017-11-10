Мужеубийцу будут судить

Следственным отделом по городу Мончегорск Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области завершено расследование уголовного дела по обвинению женщины (1974 года рождения) в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

В ходе расследования установлено, что 8 июля 2017 года в ночное время жительница города Мончегорска, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе словесной ссоры с мужем нанесла ему удар кухонным ножом в область живота. Обвиняемая самостоятельно вызвала бригаду скорой медицинской помощи, однако от полученных телесных повреждений северянин кончался на месте до приезда медицинских работников. Злоумышленница была задержана прибывшими сотрудниками Росгвардии.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.