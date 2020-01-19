«Музыкальные надежды Арктики» - трём участникам проекта были вручены именные стипендии

Вчера в Мурманской областной филармонии состоялся гала-концерт «Музыкальные надежды Арктики». На нём выступили учащиеся детских музыкальных школ и школ искусств Заполярья, а также известные российские музыканты и эксперты: заслуженная артистка России Мария Людько (сопрано), заслуженный деятель искусств Республики Коми Андрей Дикоев (баян), лауреаты международных конкурсов Галина Жукова (фортепиано), Юлия Минакова (альт) и автор проекта Анна Гришко (фортепиано) - лауреат международных конкурсов, победитель открытого конкурса управленческих кадров Мурманской области «Лидеры Севера». Также под руководством эксперта проекта, дирижера Михаила Черниговского в концерте приняли участие Сводный духовой оркестр и Сводный детский хор Мурманской области.

Трём участникам проекта были вручены именные стипендии Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова. Их получили воспитанник детской музыкальной школы № 6 Мурманска Степан Богданов (преподаватель Светлана Чайковская), ученица детской музыкальной школы им. Э.С. Пастернак из Североморска Адриана Егорова (преподаватель Наталия Чижевская) и воспитанница детской школы искусств Снежногорска Юлия Моисеева (преподаватель Дарико Рахимова).

В рамках концерта, посвящённого 75-летию Великой Победы и Году памяти и славы, прозвучали опусы разных эпох и жанров, но особое место заняли произведения военной тематики.

Губернатор Андрей Чибис посетил гала-концерт проекта «Музыкальные надежды Арктики» и вручил автору и руководителю проекта Анне Гришко грамоту победителя первого открытого конкурса управленческих кадров Мурманской области «Лидеры Севера».

«Хочу поблагодарить вас за участие в культурной жизни региона и поддержку наших талантливых детей. И, как мы уже обсуждали на одной из встреч, добро пожаловать в команду правительства Мурманской области. Отдельно обсудим возможности кадровых решений», – сказал Андрей Чибис.

Анна Гришко – педагог Детской школы искусств Гаджиево, пианистка, лауреат 17 всероссийских и международных конкурсов и фестивалей, автор успешных проектов, направленных на популяризацию классического искусства. Так, на средства регионального гранта Анна Гришко издала нотный сборник «Камерные ансамбли для учащихся детских школ искусств и музыкальных школ», а ее проект «Музыкальные надежды Арктики» получил грантовую поддержку Федерального агентства по делам молодёжи в размере 600 тысяч рублей.

Со сцены областной филармонии губернатор приветствовал гостей и участников гала-концерта.

«Очень важно, что талантливые дети в наше время оцениваются по достоинству. Хочу пожелать не терять этого драйва, задора, не растерять свой талант, чтобы вы могли прославлять и нашу Мурманскую область, и всю Россию», – обратился Андрей Чибис к участникам проекта и поблагодарил за поддержку родителей и педагогов юных дарований, сообщает управление по взаимодействию со СМИ.