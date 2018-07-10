«Музыкальный хит-парад» - юные мурманчане исполнять любимые детские песни

11 и 12 июля в 11.00 в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова пройдёт песенный конкурс «Музыкальный хит-парад» для ребят, посещающих летний оздоровительный лагерь при мурманской средней общеобразовательной школе № 43.

Мальчишки и девчонки смогут продемонстрировать свои вокальные способности, посоревноваться командами, исполнить любимые детские песни «Ничего на свете лучше нет», «Бу-ра-ти-но!», «Крылатые качели», принять участие в музыкальных викторинах и конкурсах, весело и дружно провести время в кругу друзей.