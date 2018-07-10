Мурманская область. Арктика10.07.18 11:55
«Музыкальный хит-парад» - юные мурманчане исполнять любимые детские песни
11 и 12 июля в 11.00 в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова пройдёт песенный конкурс «Музыкальный хит-парад» для ребят, посещающих летний оздоровительный лагерь при мурманской средней общеобразовательной школе № 43.
Мальчишки и девчонки смогут продемонстрировать свои вокальные способности, посоревноваться командами, исполнить любимые детские песни «Ничего на свете лучше нет», «Бу-ра-ти-но!», «Крылатые качели», принять участие в музыкальных викторинах и конкурсах, весело и дружно провести время в кругу друзей.
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Последние комментарии
Пантелей
10.07.18 12:45
С***и, а через какую дырку в полу эта грязная вода отводится? Покажите мне это отверстие для общедомового воодведения!
Старожил
10.07.18 07:15
Напрягается торговый порт, старается бороться с запылением города, но всё равно им придётся переносить свою работу на западный берег. Надо уходить из центра города!
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Николай
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