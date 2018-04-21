Музыкальный концерт «Время добра»

22 апреля в 11.30 и 14.00 в Мурманском областном театре кукол (г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, д.21А) ученики и педагоги Мурманской музыкальной школы №5 подарят зрителям областного театра кукол концертную программу «Время добра».

Насладиться творчеством музыкантов юные северяне смогут перед спектаклем Тамбовского государственного театра кукол «Красная шапочка», который посетит Мурманск в рамках обменных гастролей.

В программе традиционное выступление ансамблей скрипачей, флейтистов, балалаечников, вокалистов и вокально-инструментального ансамбля.

Концерт будет последним в этом театральном сезоне. В этот раз музыканты решили посвятить свои выступления Весенней неделе добра, которая в этом году стартует 14 апреля и завершится как раз в день концерта – 22 апреля.

Весенняя неделя добра – ежегодная акция, которая проводится в нашей стране. В эти дни различные учреждения и организации организуют социально значимые благотворительные мероприятия.

Музыкальная школа №5 и Мурманский областной театр кукол хотят донести до сердец зрителей частичку добра и радости в своих выступлениях и напомнить северянам о том, как важно быть человеком с большой буквы, развиваться и дарить людям счастье, а также насколько важно в этой жизни быть толерантным, честным и поистине добрым человеком. Ведь всем известно, что добро всегда побеждает зло!