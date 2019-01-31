Музыканты вспоминали лето в январские морозы

В Областной научной библиотеке состоялся литературно-музыкальный вечер «Вспоминая лето». В разгар январских морозов мурманчане собрались в библиотеке, чтобы вспомнить самое любимое время года, поделиться незабываемыми летними впечатлениями, услышать прекрасную музыку.

На вечере звучали поэтические строки о лете, а в исполнении участников вокальной студии «Ренессанс» Дворца культуры «Судоремонтник» посёлка Росляково участники встречи услышали романсы.

Музыканты исполнили произведения русских композиторов-классиков. Им удалось создать атмосферу салонных вечеров XIX века. Гости вечера отметили высокий профессиональный уровень участников студии, а также репертуар, состоявший из прекрасных произведений.