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Мурманская область. Арктика26.06.19 09:45

МВТФ «Армия-2019» придёт на улицы Североморска

Три последних дня июня на Северном флоте состоятся выставки и демонстрации боевых возможностей современного вооружения, военной и специальной техники. Они пройдут в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2019», который начался сегодня в Москве.

В 10 часов 28 июня в городе Североморске под руководством командующего Северным флотом вице-адмирала Александра Моисеева состоится торжественное открытие выставки вооружения и военной техники. Для показа зрителям будут открыты 13 боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе ракетный крейсеры «Пётр Великий» и «Маршал Устинов», а также 126 образцов вооружения и военной техники.

На одном из причалов будет выставлена водолазная техника и оборудование для спасения на море и проведения подводно-технических работ. Каждый желающий сможет сфотографироваться в традиционном водолазном шлеме и примерить на себя трёхболтовое водолазное снаряжение. Водолазы-спасатели Северного флота продемонстрируют свою работу под водой, за которой посетители форума смогут наблюдать с помощью телеуправляемых подводных аппаратов.

На Приморской площади Североморска будут развёрнуты выставки современной и исторической бронетехники, техники ПВО и беспилотной авиации, пункт отбора граждан на военную службу по контракту и полевая кухня с традиционной солдатской кашей.

Выставку техники также можно будет посетить в посёлке Сафоново на территории Музея ВВС Северного флота и гидроаэродрома.

В полдень 29 июня на территории и полигоне отдельном бригады морской пехоты Северного флота в посёлке Спутник состоится динамический показ возможностей новых бронетранспортёров БТР-82А. Для зрителей они продемонстрируют свои тактико-технические характеристики, будут преодолевать естественные и искусственные препятствия, а также вести огонь по мишеням. Всех жителей и гостей Кольского Заполярья, кто решит провести субботу вместе с морскими пехотинцами Северного флота в Спутнике, ожидают показные выступления по рукопашному бою и выставка современной военной техники, в том числе прошедшей проверку Арктикой.

В воскресенье 30 июня возле посёлка Кильдинстрой на территории создаваемого филиала парка «Патриот» Северного флота также пройдут выставки современного вооружения и военной техники, выступления творческих коллективов Северного флота и города Мурманска, спортивные игры и показные выступления рукопашных бойцов из сухопутных и береговых войск флота. Будет работать полевая кухня и пункт отбора на военную службу по контракту.

До парка Патриот можно добраться как на общественном, так и на личном транспорте. Для автовладельцев оборудована парковка.

Время работы экспозиций: с 10 до 18 часов. Командование Северного флота приглашает всех жителей и представителей СМИ посетить выставки и принять участие в спортивно-массовых мероприятиях, особенно в парке «Патриот».

Для проезда в главную базу Северного флота – Североморск необходим пропуск установленного образца.

 

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