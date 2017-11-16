Мы делаем одно дело. У нас общая задача – повышение качества жизни наших земляков - губернатор Марина Ковтун на годовой конференции регионального отделения ОНФ

Правительство Мурманской области и региональное отделение Общероссийского народного фронта – коллеги и соратники, которых объединяет одна задача – повышение качества жизни земляков. Так губернатор Марина Ковтун оценила совестную с «фронтовиками» работу.

«Работа «фронтовиков» для меня – дополнительная возможность контроля качества работы членов правительства Мурманской области, насколько они справляются со своими обязанностями. Мы делаем одно дело. Задача у нас общая – повышение качества жизни наших земляков. Поэтому мы вместе шаг за шагом, скрупулезно, глубоко вникая в суть проблем, решаем вопросы, волнующие северян», – отметила Марина Ковтун.

Глава региона поблагодарила активистов ОНФ за большую и эффективную работу в рамках проекта по выявлению не санкционированных свалок, за внимание к качеству жилья, возведенного по программе переселения граждан из аварийного жилья.

Говоря о сферах, где административный ресурс сегодня особенно нуждается в помощи общественного контроля, Марина Ковтун выделила проблемы жилищно-коммунального хозяйства и контроля за работой управляющих компаний.

«Большое число северян фактически оказались в заложниках управляющих компаний. Естественно, в этом плане работает и наше министерство энергетики и ЖКХ, и Госжилинспекция, но у областных властей нет достаточных полномочий, чтобы уберечь граждан от недобросовестных «управляшек». Нам нужна ваша помощь в контроле управляющих компаний», – обратилась к активистам ОНФ Марина Ковтун.

Руководитель регионального исполкома ОНФ Максим Сахневич также отметил высокий уровень сотрудничества «фронтовиков» и правительства Мурманской области.

«Такой уровень взаимодействия ОНФ с региональной властью выстроен не везде. Мы видим работу правительства и высоко оцениваем результаты нашего взаимодействия», – сказал Максим Сахневич.