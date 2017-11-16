Мы добились целей, которые ставили перед собой - губернатор Марина Ковтун - о VI Мурманской международной деловой неделе

Завершилось центральное событие VI Мурманской международной деловой недели – пленарное заседание «Регионы России: новые точки роста. Арктически курсом». Итоги этой и других дискуссий подвела губернатор Марина Ковтун.

«Мы добились целей, которые ставили перед собой, организовывая Мурманскую международную деловую неделю уже в шестой раз. Мы провели очень плодотворные и практические заседания и совещания. Рассматривали важные для Мурманской области и других субъектов Арктической зоны России вопросы, в том числе неудобные, и искали их решение. Мы обнаружили схожесть проблем со многими регионами, мы пришли к выводу, что диалог и поиск решения проблем нужно продолжать. У наших коллег из федеральных ведомств есть к этому готовность, и мы в этом сегодня убедились», – резюмировала глава региона.