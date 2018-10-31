Мы никаких повреждений не ожидаем, но проверим – глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов

Водолазы вчера приступили к обследованию подводной части «Адмирала Кузнецова». Как сообщает «Mil.Press FlotProm», водолазы обследуют подводную часть корпуса тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», чтобы убедиться, что при аварии на 82-м судоремонтном заводе не получены повреждения ниже ватерлинии. Об этом 30 октября, заявил глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

«Нам необходимо провести водолазный осмотр всего того, что ниже ватерлинии, чтобы убедиться, что никаких повреждений нет. Мы никаких повреждений не ожидаем, но проверим», – сказал он.

Ранее Алексей Рахманов сообщил, что в результате падения крана авианосец получил повреждение борта выше ватерлинии. «Есть рваное отверстие размером четыре на пять метров», – сказал глава ОСК.

Как «Арктик-ТВ» сообщало, в ночь на 30 октября на территории 82-го судоремонтного завода при спуске на воду тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул плавучий док ПД-50. В результате инцидента обрушились два крана, один из которых упал на палубу корабля. В качестве возможной причины происшествия называют перебои с электроснабжением, которые привели к быстрому заполнению водой балластных цистерн дока.

После аварии крейсер «Адмирал Кузнецов» отвели на 35-й судоремонтный завод (филиал ЦС «Звездочка»). На предприятии заявляют, что произошедший инцидент не повлияет на сроки передачи корабля ВМФ России.

Напомним, контракт на ремонт и модернизацию корабля, подписанный в апреле 2018 года, выполняет 35-й СРЗ. Стоимость работ составит 60 млрд рублей. Ожидается, что они завершатся к концу 2020 года и после испытаний продолжительностью семь месяцев корабль вернётся в состав ВМФ в 2021 году.