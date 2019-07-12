«Мы поедем, мы помчимся!» А как, знает Дмитрий Соснин

Дороги Мурманской области наконец-то ремонтируют. Причём, масштабность работ удивляет. Только за этот год будут приведены в порядок 64,5 км региональных дорог.

Со всей серьёзностью об этом деле сегодня, 12 июля, в 12.00 в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» будет идти разговор с министром транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Дмитрием Сосниным.

Слушайте радио «RECORD», смотрите «Арктик-ТВ» - сегодня в полдень!

Присоединяйтесь к разговору, мы ждём ваши вопросы, оценки и предложения сегодня с 12.00 до 12.30 по телефону 99-45-45. Отправляйте месседжи в «Telegram», «Viber», «WhatsApp» 8(921) 708-2006.

Ответы на Ваши вопросы прозвучат в прямом эфире.