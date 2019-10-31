Мы поедем, мы помчимся, а вот сколько будет стоить билетик, скажут позжеЗима пришла, на дорогах выставили знаки «60 км/час»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика31.10.19 17:04

Мы поедем, мы помчимся, а вот сколько будет стоить билетик, скажут позже

Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев провёл брифинг, на котором рассказал журналистам об экономических показателях эксплуатации общественного транспорта, влияющих на формирование тарифа. 

– В социальных сетях активно обсуждается цифра стоимости проезда в общественном транспорте в будущем году, – рассказал Андрей Сысоев –Необходимо отметить, что эта цифра является основополагающей, но не определяющей. Существует такое понятие, как регулируемый или экономически обоснованный тариф – это сумма затрат на перевозку одного пассажира. Цифра расчетная, которая учитывает расходную часть предприятия.

Организация пассажирских перевозок в городе Мурманске – арктическом городе, сложном в географическом плане, требует определенных затрат. Для установления регулируемого тарифа проводится экспертиза предложения перевозчика, учитываются затраты на заработную плату, отчисления, топливо, электроэнергию, запасные части для ремонта транспорта, техническое обслуживание автотранспортных средств.

Андрей Сысоев также подчеркнул, что больше половины всех затрат, которые несет «Электротранспорт» при перевозке пассажиров, - это зарплата работников предприятия: водителей, кондукторов и персонала, который занимается обслуживанием подвижного состава.

Надо отметить, что в год городской транспорт перевозит больше 43 миллионов пассажиров, из них 6,3 миллиона - это учащиеся и студенты. Единым социальным проездным пользуются более 9 миллионов человек ежегодно. Очень важно поддержать стабильную финансовую ситуацию на предприятии, обеспечить бесперебойную работу электротранспорта в Мурманске, выполнить социальные обязательства перед льготными категориями граждан.

На основании проведенной экспертизы регулируемый тариф на перевозки пассажиров и провоз багажа на 2020 год составил 37 рублей 49 копеек за 1 поездку, провоз 1 места багажа.

Стоимость проезда, цена билета для пассажиров – тема отдельного разговора.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаПенсионные аппетиты россиян за год выросли на 7%: с 37,3 тысячи рублей в 2018 году и до 40 тысяч - сегодня
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

Ольга Лукичева
27.10.19 18:26
Уточнение: "Исследователь гордится своей последней находкой - неизвестной и неизданной до сегодняшнего дня повестью". Повесть "Завтра вылетаем" была опубликована на Колычевском сайте в 2013 году, ТОЛ
Комментарий к новости:В день 60-летия Николая Колычева его поклонники узнали о забытой его повести
Ведагор
25.10.19 07:47
Да пусть продают , людям легче...а этих так называемых энергетиков спросить , за что это мы должны платить такие суммы ?? Какие они в квитках нам присылают... скоро народ дойдёт до кондиции скоро...
Комментарий к новости:Энергетики объявляют войну воровским счётчикам
Екатерина Немченко, водитель-ветеран наземного ГЭТа; прима, ас за штурвалом электролайнера.
24.10.19 12:07
Обращение к депутатам Мурманской областной Думы, профильному Комитету по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации от имени коллектива АО "Электротранспорт". Уважаемые народные избранники, зак
Комментарий к новости:К вопросу компенсаций АО «Электротранспорт» вернулись во второй раз
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире21:00«Твой успех». Документальный фильм (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Банды». Художественный сериал, 10 серия (16+)
-PRO ДеньгиПодсели на деньги: около 54% занятого населения страны являются заёмщиками-PRO ВалютуКурс доллара снизился почти на 10 копеек, евро укрепляется на 18 копеек-PRO Энергетику279 суток - на Кольской АЭС завершилась ремонтная кампания-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 1 ноября-PRO Нефть и газПроекты разработки новых шельфовых месторождений в Арктике, а также проекты по производству сжиженного газа и нефтегазохимии получат льготы-PRO ЗаконыЭлектронную подпись «ограничили в правах» при переходе или прекращении права собственности на недвижимость
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
12.09.19: Минюст предлагает разрешить приставам заходить в квартиры для надзора за перепланировкой. Законопроект разрабатывается по поручению правительства РФ. Ожидается, что поправки начнут действовать с января 2020 года. Как Вы относитесь к таким нововведениям?Проголосовало: 248 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика