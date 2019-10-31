Мы поедем, мы помчимся, а вот сколько будет стоить билетик, скажут позже

Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев провёл брифинг, на котором рассказал журналистам об экономических показателях эксплуатации общественного транспорта, влияющих на формирование тарифа.

– В социальных сетях активно обсуждается цифра стоимости проезда в общественном транспорте в будущем году, – рассказал Андрей Сысоев –Необходимо отметить, что эта цифра является основополагающей, но не определяющей. Существует такое понятие, как регулируемый или экономически обоснованный тариф – это сумма затрат на перевозку одного пассажира. Цифра расчетная, которая учитывает расходную часть предприятия.

Организация пассажирских перевозок в городе Мурманске – арктическом городе, сложном в географическом плане, требует определенных затрат. Для установления регулируемого тарифа проводится экспертиза предложения перевозчика, учитываются затраты на заработную плату, отчисления, топливо, электроэнергию, запасные части для ремонта транспорта, техническое обслуживание автотранспортных средств.

Андрей Сысоев также подчеркнул, что больше половины всех затрат, которые несет «Электротранспорт» при перевозке пассажиров, - это зарплата работников предприятия: водителей, кондукторов и персонала, который занимается обслуживанием подвижного состава.

Надо отметить, что в год городской транспорт перевозит больше 43 миллионов пассажиров, из них 6,3 миллиона - это учащиеся и студенты. Единым социальным проездным пользуются более 9 миллионов человек ежегодно. Очень важно поддержать стабильную финансовую ситуацию на предприятии, обеспечить бесперебойную работу электротранспорта в Мурманске, выполнить социальные обязательства перед льготными категориями граждан.

На основании проведенной экспертизы регулируемый тариф на перевозки пассажиров и провоз багажа на 2020 год составил 37 рублей 49 копеек за 1 поездку, провоз 1 места багажа.

Стоимость проезда, цена билета для пассажиров – тема отдельного разговора.