Мы, прежде всего, должны опираться на свои кадры – Сергей Веллер

Торжественное награждение победителей праздника профессионального мастерства «Профессионалы на Мурмане – 2018» прошло в рамках заседания общего собрания членов Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области.

СПП МО ежегодно проводит региональный праздник профессионального мастерства «Профессионалы на Мурмане» для того, чтобы повысить уровень профессионального образования студентов, возродить престиж рабочих специальностей, выявить и поддержать талантливую молодежь, стимулировать её творческое начало.

В рамках праздника в текущем году прошло 9 конкурсов по 9 различным профессиям и специальностям: судокорпусник-ремонтник, гостиничный сервис, повар, кондитер, банковское дело, автомеханик, официант и бармен, продавец и контролер-кассир, программирование в компьютерных системах.

В конкурсе приняли участие студенты, обучающиеся по программам среднего профессионального образования, в отдельных конкурсах к участию были допущены и совсем молодые работники предприятий со стажем работы не более одного года.

Конкурсы прошли на площадках работодателей региона: филиала «35-й судоремонтный завод» АО «ЦС «Звёздочка», «Azimut Отель Мурманск», АО «Электротранспорт», ОАО «Мурманское морское пароходство» (теплоход «Клавдия Еланская»), торговой сети «Евророс», Мурманского филиала ПАО «Ростелеком», а также на площадках образовательных органицаций-партнеров СПП МО: ГОПОУ МО «Мурманский строительный колледж им. Н. Е. Момота» и ГАПОУ МО «Мурманский технологический колледж сервиса».

Традиционно составы жюри всех конкурсов были сформированы исключительно из представителей работодателей. Помимо уже упомянутых организаций, выбрать лучшего по профессии помогали представители отделения по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ, операционного офиса «Мурманский» ЗАО ВТБ», «Ресторанного синдиката» города Мурманска, АО «Хлебопек» и ООО «Фабрика вкуса».

При подготовке к конкурсу по специальности «Банковское дело» участников состязаний на стажировку приняли такие организации, как ПАО «БИНБАНК Мурманск», ОО № 3349/35/22 в г. Мурманск Санкт-Петербургский региональный филиал АО Россельхозбанк» и кредитный потребительский кооператив «Первое мурманское общество взаимного кредита».

В рамках заседания общего собрания СПП президент союза Сергей Веллер и в торжественной обстановке ещё раз наградил победителей праздника профессионального мастерства – конкурсантов, занявших I-е места в каждой из номинаций – памятными и ценными подарками.

– Та ситуация, которая складывается сегодня в экономике страны, говорит о том, что мы, прежде всего, должны опираться на свои кадры. Профессионально ориентировать детей надо, начиная со школы, и дальше продолжать в учебных заведениях среднего профессионального и высшего образования. И уже в процессе обучения интегрировать их в производство. Поэтому, на мой взгляд, так важен этот праздник – он помогает связать будущих профессионалов с работодателями, уже сейчас, на этапе обучения, – отметил Сергей Веллер.

Победителями праздника профессионального мастерства «Профессионалы на Мурмане – 2018» стали:

– по профессии «Судокорпусник-ремонтник» – Божко Александр Сергеевич и Чоповой Виктор Леонидович, учащиеся Мурманского индустриального колледжа;

– по специальности «Гостиничный сервис» – Блащук Татьяна Игоревна, учащаяся Мурманского технологического колледжа сервиса;

– по профессии «Повар» – Гумерова Светлана Саматовна, учащаяся Мурманского индустриального колледжа;

– по профессии «Кондитер» – Хмиляр Анастасия Алексеевна, учащаяся Мурманского строительного колледжа имени Николая Ефимовича Мо́мота;

– по специальности «Банковское дело» – Петриченко Арина Евгеньевна, учащаяся Колледжа экономики, права и информационных технологий Мурманской академии экономики и управления;

– по профессии «Официант, бармен» – Пашкова Елена Дмитриевна, учащаяся Мурманского технологического колледж сервиса;

– по профессии «Автомеханик» – Корепов Алексей Николаевич, учащийся Печенгского политехнического техникума;

– по профессии «Продавец, контролер-кассир» – Алексеева Анастасия Дмитриевна, учащаяся Оленегорского промышленного колледжа;

– по специальности «Программирование в компьютерных системах» – Яковлев Дмитрий Юрьевич, учащийся Мурманского колледжа экономики и информационных технологий.