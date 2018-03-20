«Мы шелками украсим мир» - открывается выставка членов клуба «Махаон»

21 марта в отделе народного искусства и ремесел Мурманского областного художественного музея открывается выставка «Мы шелками украсим мир» – батик Ольги Правда и Ирины Гарановой (г.Мурманск).

Ольга Правда и Ирина Гаранова – юбиляры, члены клуба «Махаон» Мурманского областного художественного музея. Более 10 лет они занимаются росписью по ткани.

Мастера ведут выставочную деятельность, достойно представляют свои работы на областных и международных мероприятиях, проводят мастер-классы.

На выставке будет представлено свыше 50 работ, выполненных в различных техниках батика. Посетителей удивит разнообразие изделий: шарфы, платки, панно, подушки и другие работы. Специально для выставки юбиляры создали восхитительные совместные коллекции.

Выставка будет работать до 22 апреля.