Мы стремимся, чтобы и сам бюджет, и бюджетный процесс были открытыми и прозрачными - Сергей Дубовой

В областной Думе прошли публичные слушания по проекту закона «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». В них приняли участие – депутаты областной Думы, член Совета Федерации ФС РФ Игорь Чернышенко, заместитель губернатора области Роман Дурягин, руководители ряда профильных министерств области, представители органов местного самоуправления, общественность, журналисты. Вёл слушания председатель комитета областной Думы по бюджету, финансам и налогам Борис Пищулин.

Открывая мероприятие, председатель Думы Сергей Дубовой подчеркнул, что, как и ранее бюджет сформирован на основе государственных программ. Их всего 16. В проекте закона представлена новая государственная программа «Формирование современной городской среды Мурманской области», которая направлена на поддержку муниципальных образований по выполнению мероприятий по благоустройству общественных территорий. Это очень важное направление работы, позволяющее сделать жизнь земляков более комфортной. Глава регионального парламента отметил: «Мы стремимся, чтобы и сам бюджет, и бюджетный процесс были открытыми и прозрачными. В бюджете предусмотрена индексация расходов на оплату труда работников бюджетной сферы, исполнение майских указов президента, индексация расходов на коммунальные услуги, социальных выплат. По сути, ни один социальный вопрос не остался без финансового обеспечения на будущий год и плановый период. Считаю это важным. Именно эта особенность и позволяет назвать проект бюджета социально ориентированным».

О важности проведения публичных слушаний по проекту закона о бюджете говорил Роман Дурягин. Он заострил внимание на ключевых факторах, оказавших влияние на основные параметры областного бюджета. Это выполнение ряда требований, установленных Минфином России в части ограничения размера дефицита и сокращения долговых обязательств. осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства с учетом необходимости завершения ранее начатых проектов, а также проектов, софинансирование которых осуществляется за счет средств федерального бюджета, внебюджетных источников. Свыше 78 процентов составят расходы социальной направленности.

С информацией о проекте областного бюджета выступила министр финансов области Елена Дягилева. В 2018 году доходы составят 56 611,1 млн рублей, расходы – 59781,3 млн рублей, дефицит – 3170,2 млн рублей.

В основу законопроекта взят базовый сценарий социально-экономического развития экономики, который предусматривает умеренные изменения внешних и внутренних факторов при незначительном ослаблении номинального обменного курса рубля. Он характеризуется умеренным экономическим ростом на фоне стабильного спроса на основные виды продукции, производимой в регионе, а также на услуги транспортной инфраструктуры, сохранением инвестиционной активности коммерческого сектора и инвестиционных возможностей бюджетов на достигнутом уровне, восстановительным ростом реальных денежных доходов населения и реальной среднемесячной заработной платы.

Докладчик отдельно остановилась на ряде программ. В частности, отмечалось, что прирост расходов в 2018 году планируется по программе «Развитие физической культуры и спорта». Предусмотрены средства на спортивные объекты в Кировске, г. Полярные Зори, Мурманске. В 2018 году на строительство и приобретение жилья для граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, планируется направить свыше 315 миллионов рублей.

В ходе публичных слушаний задали вопросы и высказали предложения депутаты областной Думы, представители муниципальных образований, общественных организаций.

Они заострили внимание на вопросах бюджетной поддержки ЗАТО, ситуации с консолидированными группами налогоплательщиков, проблемах медицинского обслуживания жителей «отдалёнки».

В частности, отмечалась важность финансовой поддержки из бюджета для социально ориентированных некоммерческих организаций. Благодаря этому удалось реализовать ряд значимых проектов, в том числе, по благоустройству дворовых территорий.

Подводя итог обсуждению, Борис Пищулин подчеркнул, что каждый бюджет имеет свои особенности. Рекомендации и предложения, высказанные на публичных слушаниях по проекту закона на 2017 года, взяты «на карандаш», часть из них учтена в этом проекте основного финансового документа – в частности, проиндексированы расходы на оплату труда ряда категорий работников. И все предложения, прозвучавшие в ходе публичных слушаний, будут обобщены и рассмотрены в процессе дальнейшего обсуждения проекта главного финансового документа области и исполнения бюджета.