Мы уже побежали вперёд – Андрей Чибис

Пока врио губернатора Андрей Чибис, выступая перед участниками фестиваля интернет-культуры и блогинга «НеФорум Арктика», проводил презентацию для известных российских блогеров о Севере, его настоящем и будущем, Мурманскстат разместил очередные итоги социально-экономического положения Мурманской области в январе-июле 2019 года.

«Убеждён, что Север – это территория развития нашей страны. Главный вызов для нас сейчас – сократить отток населения, а главное – активной и целеустремленной молодёжи, чтобы вместе работать над перезагрузкой региона. Сейчас мы уже побежали вперёд, но если бежать чуть быстрее и всем вместе, будет прорыв. И через несколько лет мы увидим абсолютно другую область», – сказал Андрей Чибис, выступая с докладом на тему «Мурманск – столица Арктики. Что ждёт Вас за Полярным кругом».

Пока глава региона зовёт нас в светлое будущее, настоящее выглядит несколько прозаичней. Как сообщает региональное статистическое ведомство, за шесть месяцев текущего года в Мурманской области родившихся стало меньше на 362 человека (январь-июнь 2018 г . - 3603, январь-июнь 2019 г . – 3241). Естественная убыль населения за этот период составила 1077 человек. Можно порадоваться цифре, что в Мурманской области разводов стало меньше в этом полугодии на 355, но и браков тоже стало меньше на 367, если сравнивать с показателями первого полугодия 2018 года.