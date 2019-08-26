Мы уже побежали вперёд – Андрей Чибис
Пока врио губернатора Андрей Чибис, выступая перед участниками фестиваля интернет-культуры и блогинга «НеФорум Арктика», проводил презентацию для известных российских блогеров о Севере, его настоящем и будущем, Мурманскстат разместил очередные итоги социально-экономического положения Мурманской области в январе-июле 2019 года.
«Убеждён, что Север – это территория развития нашей страны. Главный вызов для нас сейчас – сократить отток населения, а главное – активной и целеустремленной молодёжи, чтобы вместе работать над перезагрузкой региона. Сейчас мы уже побежали вперёд, но если бежать чуть быстрее и всем вместе, будет прорыв. И через несколько лет мы увидим абсолютно другую область», – сказал Андрей Чибис, выступая с докладом на тему «Мурманск – столица Арктики. Что ждёт Вас за Полярным кругом».
Пока глава региона зовёт нас в светлое будущее, настоящее выглядит несколько прозаичней. Как сообщает региональное статистическое ведомство, за шесть месяцев текущего года в Мурманской области родившихся стало меньше на 362 человека (январь-июнь
Даже миграционный прирост в 2019 году ниже, чем в прошлом. В январе-июне текущего года в наш регион приехали 17371 человек (январь-июнь