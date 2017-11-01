Мы всё ещё делаем недостаточно для спасения сотен миллионов людей от несчастливого будущего - глава ЮНЕП Эрик Солхейм

Концентрация углекислого газа в атмосфере Земли достигла самого высокого за последние 800 тысяч лет уровня, сообщает Всемирная метеорологическая организация, обещая людям серьёзные изменения климата. Государства и компании прикладывают недостаточно усилий для борьбы с изменениями климата в рамках Парижского соглашения, говорится в докладе программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) «О разрыве в уровне выбросов», передает «Интерфакс».

Если компании и государства будут в полном объёме соблюдать свои обещания по борьбе с вредными выбросами, температура в мире поднимется на 3 градуса по Цельсию к 2100 году, говорится в докладе. В то же время, одной из целей Парижского соглашения является удержание роста температуры ниже 2 градусов.

«Спустя год после вступления в силу Парижского соглашения, мы всё ещё делаем недостаточно для спасения сотен миллионов людей от несчастливого будущего», - заявил глава ЮНЕП Эрик Солхейм.

Авторы доклада отмечают, что государствам потребуется приложить гораздо больше усилий в 2020 году, когда будут пересматриваться обязательства стран по сокращению вредных выбросов. Если США сохранят свое намерение выйти из соглашения к 2020 году, «ситуация может стать ещё более мрачной».

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Ранее в этом году президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из Парижского соглашения по климату, что вызвало критику в мире. В то же время, ООН отмечает, что выбросы углекислого газа остаются на стабильном уровне с 2014 года, в частности благодаря использованию возобновляемых источников энергии.

Соглашение по борьбе с изменением климата было подготовлено в Париже в 2015 году, а заключено в апреле 2016 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Подписи тогда под документом поставили представители более 170 стран, в том числе США, Китая и России.