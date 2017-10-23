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Мурманская область. Арктика23.10.17 17:08

Мы всё-таки на Севере живём. Коллеги, нельзя исправлять огрехи «в пожарном режиме» - Марина Ковтун

Благополучное прохождение отопительного периода в регионе находится на постоянном контроле региональной власти. Сегодня на еженедельном оперативном совещании губернатор Марина Ковтун отметила, что в целом Мурманская область готова к фактически наступившей зиме: работы по подготовке объектов ЖКХ практически завершены, созданы нормативные запасы топлива, Минэнерго региона продолжает проверку оформления паспортов готовности муниципальных образований.

Министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Владимир Гноевский доложил, что к 15 ноября паспорта готовности должны получить все муниципальные образования. На прошлой неделе Ростехнадзор провел проверки в 11 муниципалитетах из 29. Нет замечаний к Кандалакше и Кандалакшскому району, Апатитам, замечания устранены в Оленегорске, Ловозерском районе, Ревде, Полярных Зорях и Александровске. Проблемной остаётся ситуация в МУП «Ёна» Ковдорского района – из-за необученного персонала муниципалитет может вновь, как в прошлом году, не получить паспорт готовности, хотя котельная исправно работает и подает в дома жителей тепло и горячую воду. Губернатор попросила Минэнерго региона подключиться к решению этой проблемы и оказать Ковдорскому району всю необходимую помощь, а главе администрации напомнила, что за получение предприятиями паспортов готовности к отопительному периоду руководство муниципальных образований несёт персональную ответственность.

В контексте подготовки к зиме Марина Ковтун обратилась к администрации Кольского района.

«Почему так вышло, что проблемы с уличным освещением в Териберке и Килпъявре стали решаться только сейчас, с наступлением тёмного времени? Неужели никто о них не знал? Мы всё-таки на Севере живём. Коллеги, нельзя исправлять огрехи «в пожарном режиме», – подчеркнула глава региона.

И.о. главы администрации Кольского района Игорь Богданов пояснил, что в Килпъявре на прошлой неделе были установлены приборы учета и электрощиты, и сегодня вечером освещение в поселке будет включено. В Териберке жители жаловались на отсутствие освещения на разворотной площадке в районе школы и детского сада, сейчас там устанавливаются опоры освещения.

Губернатор Марина Ковтун обратила особое внимание, что муниципальные власти должны оперативно реагировать на нужды и потребности местных жителей, а не дожидаться их жалоб первому лицу региональной власти.

 

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