Мы забываем, что северянин живёт 9 месяцев в зиме – Марина Ковтун

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун в ходе заседания президиума Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации заявила, что «преимущества жизни на Севере утекают, как вода сквозь пальцы, люди устают от ожиданий», и поэтому необходимо ускорить законодательную работу в области развития арктического региона.

«Средняя зарплата у нас выше всего на 33 процента, чем в средней полосе России. Мы забываем, что северянин живёт 9 месяцев в зиме. Сложные климатические условия. Всё привозное. Нет газа на территории. Мурманская область – единственный негазифицированный регион в стране. На Север людей невозможно затащить. На Севере нет перспективы. Нам надо создавать условия, чтобы наша местная молодёжь могла реализовать свой потенциал. Ведь это почти профессиональное качество – уметь быть северянином», – приводит слова Ковтун корреспондент «ФедералПресс».+

По словам главы региона, Мурманск является стратегической точкой в Арктике. «Круглогодичный, глубоководный, незамерзающий порт. Это фактическая точка отправления ледоколов по Северному морскому пути. Функции развития структур отвечающих за Северный морской путь были переданы Росатому», – добавила Ковтун.