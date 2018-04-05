Мурманская область. Арктика05.04.18 07:25
Мыло с секретом, отправленное в колонию, не дошло до адресата
У сотрудников ревдинской исправительной колонии строгого режима № 23 во время досмотра посылки, поступившей на имя осуждённого от мурманчанки, вызвали подозрения бруски мыла. Внутри брусков были обнаружены три свёртка с веществом неизвестного происхождения.
К досмотру была привлечена наркоразыскная собака, которая своим поведением дала основание полагать, что в обнаруженных свёртках может находиться наркосодержащее вещество.
По данному факту в учреждение были вызваны сотрудники МО МВД России «Оленегорский». Вещество передано на экспертизу в ЭКЦ УМВД России по Мурманской области. В настоящее время проводится проверка.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Нам интересно Ваше мнение27.03.18: Работа чиновников в правительстве должна оплачиваться, как у менеджеров в больших корпорациях, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов. В Сингапуре эта мера помогла снизить коррупцию, заметил он. А в России эта мера сработает?Проголосовало: 335 человек
-
Последние комментарии
Сергей
03.04.18 16:44
Хорошо бы писать дату новости. А то трудно угадать в каком году это случилось. И вопрос - карьер Центрального рудника ещё работает? *** У каждого сообщения на сайте есть дата размещения (день, мес
Комментарий к новости:Рудники Центральный и Расвумчоррский АО «Апатит» перевели под «одну крышу»
Виктор Ушаков
01.04.18 14:23
Служил на Б-21 (821) в Полярном 67-69 год Неужели разрежут?
Комментарий к новости:«Объединённые Полярным» - необычная выставка скоро откроется в музее
MotoRin
29.03.18 07:06
Зашевелилась чиновничья рать, жопу свою защищая. Большие деньги получать и не за что не отвечать конечно хорошо, да вот глупые людишки в развлекательном центре выход запасной не нашли, приходится тепе
-Скоро в эфире09:30«Таксистка». Художественный сериал, 11 серия (16+)10:15«Таксистка». Художественный сериал, 12 серия (16+)11:05«Международные новости». Информационная программа
-PRO ДеньгиВ Мурманской области оптовики продолжают поднимать цены на бензин. За ними потянулись АЗС-PRO ВалютуКурс доллара вырос почти на 23 копейки, евро – почти на 4 копейки-PRO ЭнергетикуКольская АЭС обеспечила выработку электроэнергии на 101%-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 5 апреля-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыОткрытости организаций коммунального комплекса будет больше