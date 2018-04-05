Мыло с секретом, отправленное в колонию, не дошло до адресата

У сотрудников ревдинской исправительной колонии строгого режима № 23 во время досмотра посылки, поступившей на имя осуждённого от мурманчанки, вызвали подозрения бруски мыла. Внутри брусков были обнаружены три свёртка с веществом неизвестного происхождения.

К досмотру была привлечена наркоразыскная собака, которая своим поведением дала основание полагать, что в обнаруженных свёртках может находиться наркосодержащее вещество.

По данному факту в учреждение были вызваны сотрудники МО МВД России «Оленегорский». Вещество передано на экспертизу в ЭКЦ УМВД России по Мурманской области. В настоящее время проводится проверка.