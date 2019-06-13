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Мурманская область. Арктика13.06.19 11:09

Мышиная возня под окнами областной администрации

В Мурманске продан Центральный стадион профсоюзов! Об этом одному из  региональных информагентств  сообщил источник, знакомый с ситуацией. По данным собеседника агентства, сумма сделки составляет около 300 млн рублей. Кто является покупателем, в настоящее время неизвестно.

Руководство стадиона общаться по существу отказалось, а в Мурманском облсовпрофе, которому принадлежит здание, сказали, что решение о продаже пока не принято. «Никому он не продан, пока только разговоры идут. Есть разговоры, есть мысли такие, но решений никаких пока не принято. Мы этим вопросом ещё не занимались», - сказал ИА  председатель Мурманского областного совета профессиональных союзов Александр Первухин.

Напомним, в конце прошлого года стало известно, что Русская православная церковь хочет построить на месте стадиона Спасо-Преображенский морской кафедральный собор. Изначально собор должен был появиться рядом с храмом Спас на водах. Но громадному сооружению оказалось тесно на небольшом пятачке между Верхнеростинским шоссе и улицей Челюскинцев.

С просьбой о выделении земли в центре Мурманска митрополит Мурманский и Мончегорский Симон обращался к главе администрации Мурманска Андрею Сысоеву и губернатору (на то время) Марине Ковтун. Последняя, если верить Симону, указала Патриарху Кириллу как вполне возможное место для строительство собора. Однако в предоставлении земельного участка было отказано, поскольку он находится в аренде у облсовпрофа.

«Кафедральный собор должен быть построен. Очень стыдно, что Мурманск является единственным областным центром, где нет кафедрального собора. Это нонсенс на уровне всей страны. Этот вопрос будет решён. Но сделать это надо без революционных потрясений. То есть, нам надо понять мнение всех и объединить горожан в желании исправить это досадное недоразумение», - комментировал в апреле ситуацию митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан.  А на деле, продолжается подковёрная игра, если верить слухам...

Комментарии

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№ 113.06.19 11:22 - ПротивВсехЕсли это правда, то время выбрано правильное для таких дел - отпускная пора! Если выборы у нас в начале сентября проводят, чтобы люди не знали кто во власть идет, так и здесь - пока северяне загорают, дельцы темные дела проворачивают.
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Последние комментарии

ПротивВсех
13.06.19 11:22
Если это правда, то время выбрано правильное для таких дел - отпускная пора! Если выборы у нас в начале сентября проводят, чтобы люди не знали кто во власть идет, так и здесь - пока северяне загорают,
Комментарий к новости:Мышиная возня под окнами областной администрации
jack
12.06.19 10:07
денежки на COSA GRANDIOSA явно уже выделены и на самый верх доложено ,что прямо завтра об'ект уже будет на 100% в эксплуатации. а теперь,между дел выясняется,что строить некому. а когда,со временем,
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Валентина
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