Мурманская область. Арктика18.03.19 16:42
На 1 марта текущего года при содействии центров занятости региона работу ищут 723 молодых человека
В 2018 году в центры занятости Мурманской области за поиском работы обратилось 2370 молодых людей в возрасте от 20 до 24 лет. Более половины из них (56%) были задействованы в экономике Мурманской области: 1022 человека были трудоустроены, 74 направлены на общественные работы для приобретения опыта работы по имеющей профессии, 234 направлены на профессиональное обучение для получения дополнительного профессионального образования, что в значительной степени увеличит их конкурентоспособность на рынке труда.
По состоянию на 1 марта текущего года при содействии центров занятости региона работу ищут 723 молодых человека.
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ПротивВсех
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Реалист
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Д.О. Вернер
18.03.19 17:08
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