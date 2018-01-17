На 10 месяцев лишения свободы осуждён мурманчанин за нанесения удара полицейскому

29-летний мурманчанин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти).

Следствием и судом установлено, что в ночь с 23 на 24 августа 2017 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в коридоре одного из кафе-баров Мурманска, в целях воспрепятствования исполнению законных требований и действий сотрудника полиции ОБ ППСп УМВД России по городу Мурманску, а именно его задержанию за совершение административного правонарушения – мелкое хулиганство, применил насилие в отношении представителя власти, нанеся ему один удар головой в область носа, причинив телесные повреждения в виде закрытого перелома костей носа со смещением.

В ходе предварительного следствия в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Приговором Октябрьского районного суда города Мурманска мужчина признан виновным в инкриминируемом преступлении. Ему назначено наказание в виде 10 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии общего режима.