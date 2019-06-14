На 10% мы стали беднееНе стоит удивляться: средний чек россиян за поход в магазин в мае достиг минимума с начала года – «Ромир»
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Мурманская область. Арктика14.06.19 11:36

На 10% мы стали беднее

Снижение реальных доходов граждан России за пять лет составило 10%, эта тенденция пока сохраняется. Об этом сегодня сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, выступая в Ханты-Мансийске на конференции «Защита прав граждан в условиях изменений пенсионного законодательства».

«В 2018 году каждый восьмой житель России, а это 12%, имел доходы ниже величины прожиточного минимума. Мы должны это учитывать. По данным аналитического центра при правительстве РФ, в целом за пять лет реальное падение доходов населения составило 10% - это второй отрицательный фактор, который мы должны учитывать. И эта тенденция не остановилась пока в этом году», - уточнила она.

Ранее в Счётной палате сообщили о том, что видят риски того, что реальные доходы населения РФ в 2019 году продолжат падать на фоне отсутствия у властей планов монетарной социальной поддержки граждан, пишет ТАСС.

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