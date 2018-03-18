На 12 часов на выборах Президента РФ проголосовала почти четверть избирателей Мурманской области

Как сообщает Избирательная комиссия Мурманской области, на 12.00 в нашем регионе проголосовали 24,67% избирателей. В лидерах по активности остаются Видяевская ТИК, где проголосовали 40,3% граждан, 38,67% списочного состава избирателей проголосовали в ТИК ЗАТО Александровск, 36,45% - показатель Островнинской ТИК. Можно отметить, что на избирательном участке № 220 ТИК ЗАТО Александровск на это время проголосовали уже 57,09% избирателей.

В отстающих на 12 часов остаются жители Мончегорска, где проявили свою позицию только 19,92% избирателей. Низкие показатели активности северян показывает Кандалакшская ТИК (20,98%) и Мурманская (21,64%).