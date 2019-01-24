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Мурманская область. Арктика24.01.19 11:56

На 170 тысяч рублей оштрафовали заместителя директора за фиктивное трудоустройство мужа

Заместитель директора одного из муниципальных учреждений Печенгского района признана виновной в совершении тяжких коррупционных преступлений. Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 53-летней жительницы Заполярного, которая признана виновной в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения) и одного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Следствием и судом установлено, что виновная, занимая должность заместителя директора одного из муниципальных бюджетных учреждений Печенгского района в 2017 году, а также исполняя обязанности директора данного учреждения, в 2018 году похитила бюджетные денежные средства на общую сумму более 160 тысяч рублей путем фиктивного трудоустройства в указанное учреждение своего супруга. Для этого она лично составляла подложные документы. Фактически мужчина трудовые обязанности не исполнял, при этом ему выплачивалась заработная плата, которую супруги присваивали себе.

На стадии предварительного следствия злоумышленница полностью признала вину в инкриминируемых преступлениях, возместила причиненный учреждению ущерб в полном объёме.    

Приговором Печенгского районного суда Мурманской области подсудимой назначено наказание в виде штрафа в сумме 170 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.

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