На 20 лет может лишиться свободы 55-летняя мурманчанка за попытку передачи в колонию джема с начинкой

Наркополицейские совместно с сотрудниками исправительной колонии пресекли попытку передачи запрещенного к свободному обороту наркотического вещества на режимную территорию.

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, при проведении досмотра продовольственной передачи от 55-летний мурманчанки, прибывшей в Мурмашинскую колонию к одному из осужденных, сотрудниками учреждения было обнаружено 5 свертков с порошкообразным веществом, спрятанных в упаковку с джемом.

На место происшествия вызвали сотрудников полиции. Вещество изъяли и передали на экспертизу в экспертно-криминалистический центр УМВД России по Мурманской области. Исследование выявило, что в свертках находился героин, общей массой более 3 граммов, что является крупным размером.

Злоумышленницу, пытавшуюся передать «джем», сотрудники полици задержали. По факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от десяти до двадцати лет лишения свободы.