На 20% увеличилась заявленная работодателями региона потребность в работниках

Прошло очередное заседание рабочей группы по вопросам социально-экономического развития, занятости населения и мониторингу финансово-экономического состояния системообразующих предприятий и организаций Мурманской области при Межведомственной комиссии по обеспечению доходов бюджета Мурманской области в заочной форме.

Члены рабочей группы проинформированы об итогах мониторинга финансово-экономического состояния системообразующих промышленных предприятий Мурманской области и о результатах проводимого мониторинга ситуации с высвобождением и неполной занятостью работников на территории Мурманской области, в том числе в системообразующих организациях региона.

Предприятия работают в обычном режиме, выполняют инвестиционные планы, реализуют производственные программы.

По состоянию на 2 августа текущего года в службе занятости зарегистрировано 6275 безработных граждан, что на 7% меньше, чем на соответствующую дату прошлого года, уровень безработицы составляет 1,4% рабочей силы. По сравнению с прошлым годом на 20% увеличилась заявленная работодателями потребность в работниках. На данный период в центрах занятости населения имеются сведения о наличии 11819 вакансий.