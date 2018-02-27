На 28% больше было направлено инвестиций на развитие экономики и социальной сферы Мурманской области в 2017 году

По предварительным данным Мурманскстата, на развитие экономики и социальной сферы Мурманской области в 2017 году было направлено почти 111 миллиардов рублей инвестиций в основной капитал, что больше, чем в предыдущем, на 28 процентов. Положительное влияние на прирост инвестиций оказали организации, осуществляющие деятельность по добыче полезных ископаемых, обрабатывающим производствам, транспортировке и хранению.

На приобретение (монтаж и установку) основных средств: машин, оборудования, транспортных средств, производственного и хозяйственного инвентаря пришлось 60 процентов капитальных вложений (в 2016 году – 59 процентов), на строительство и реконструкцию зданий (кроме жилых) и сооружений – 30 процентов (в 2016 году – 34 процента). Доля затрат, направленных на строительство жилья, составила всего 1,1 процента, в 2016 году – 3,7 процента.

В прошедшем году капитальные вложения организаций по источникам финансирования распределились примерно как за 2016 год: собственные средства организаций составили 54 процента (в 2016 году – 53 процента), привлечённые средства (средства бюджетов всех уровней, государственных внебюджетных фондов, а также кредиты банков и заёмные средства у других организаций) – 46 процентов (в 2016 году – 47 процентов). На бюджетные средства пришлось соответственно 30 и 36 процентов. Из-за рубежа в 2017 году поступило около 3 процентов всех инвестиций в основной капитал организаций.