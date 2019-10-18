На 28 октября - Мурманский ОРТПЦ извещает о переносе плановых профилактических работ

Филиал РТРС «Мурманский ОРТПЦ» извещает о переносе плановых профилактических работ на технических средствах, осуществляющих эфирную трансляцию 1-го и 2-го мультиплексов в цифровом формате, с 21 октября на 28 октября - с 2.00 до 11.00 в следующих населенных пунктах: г. Мурманск (23 ТВК и 44 ТВК, 1 кВт), г. Островной (22 ТВК и 27 ТВК, 0,01 кВт), Заполярный (57 ТВК и 46 ТВК, 0,5 кВт), г. Кандалакша (36 ТВК и 28 ТВК, 1 кВт), г. Кировск (23 ТВК и 41 ТВК, 0,5 кВт), п.г.т. Умба (29 ТВК и 30 ТВК, 0,1 кВт).

28 октября во время квартальной спутниковой профилактики в период времени с 2.00 – 3.00 (мск) техническими специалистами филиала будет проводиться проверка и тестирование системы оповещения посредством передачи в эфир сигналов оповещения и экстренной информации по цифровой эфирной сети телерадиовещания 1-го мультиплекса.

28 октября во время квартальной спутниковой профилактики в период времени с 2.00 – 11.00 (мск) техническими специалистами филиала будут проводиться работы по обслуживанию стойки подачи сигналов 1-го и 2-го мультиплексов кабельным операторам.

В данный период времени возможны кратковременные прерывания (до 5 минут) подачи сигналов программ «РТРС-1» и «РТРС-2» в сеть IP ТВ операторов ПАО «Ростелеком», ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг», АО «Компания ТрансТелеКом» «Макрорегион Север», ООО «М2С», ООО «Гамаюн», ООО «Телерадиокомпания Кандалакша», ООО «Телерадиокомпания Ковдор», ООО «Телекомпания Хибины», ПАО «Мегафон».