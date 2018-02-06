На 3-летнего мальчика опрокинулась кастрюля с горячей водой

По данным следствия, 3 февраля 2018 года в вечернее время на 3-летнего мальчика по месту жительства в городе Кировске опрокинулась кастрюля с горячей водой, стоящая на электрической плите. В результате происшествия он получил телесные повреждения в виде термических ожогов. Мальчик незамедлительно был госпитализирован в приёмный покой ГОБУЗ «Апатитско-Кировская ЦГБ» для оказания неотложной медицинской помощи, откуда санавиацией доставлен в одну из больниц города Мурманска. В настоящее время его состояние оценивают как удовлетворительное.

Следственным отделом по городу Апатиты следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области проводится процессуальная проверка, в рамках которой предстоит выяснить все обстоятельства получения термических ожогов малолетним мальчиком в городе Кировске.