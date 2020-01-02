На 3% проиндексирована ежегодная денежная выплата почётным донорам

В 2020 году ежегодная денежная выплата лицам, награждённым нагрудным знаком «Почётный донор России» или «Почётный донор СССР» проиндексирована на 3 процента.

С учётом размера индексации в 2020 году размер ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почётный донор России» («Почётный донор СССР») составляет 14570 рублей 36 копеек.

В соответствии с требованиями законодательства ежегодная денежная выплата осуществляется один раз в год (в полном размере) в срок до 1 апреля центрами социальной поддержки населения.

По состоянию на декабрь 2019 года в Мурманской области правом на получение ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почётный донор России» («Почётный донор СССР»), воспользовались 4556 граждан.