На 35 СРЗ построят из двух доков один - самый большой в России

Док для единственного российского авианосца модернизируют на 35-м СРЗ. На судоремонтном заводе модернизируют сухой док примерно за 20 млрд рублей. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

С центром судоремонта «Звёздочка» контракт на работы заключила компания «Инвестиции. Инжиниринг. Строительство» (И.И.С.). Организация победила в закрытом конкурсе. Сухой док создадут для крейсера «Адмирал Кузнецов».

Два имеющихся дока на 35-м СРЗ объединят в один большой. Так, при объединении между двумя смежными камерами, из которых состоит док предприятия, уберут перегородку. Усовершенствуют и все конструкции гидросооружения. Это будет самый большой отечественный док для приема крупных судов и кораблей.

Неизвестно, сколько времени займёт модернизация на заводе. Работы по договору, по словам члена совета директоров И.И.С. Андрея Мушкарева, направлены на скорейшее введение оборудования в эксплуатацию для своевременного ремонта авианосца.