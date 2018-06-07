На 38% увеличилось число северян ищущих работу

С начала текущего года в Отдел содействия трудоустройству граждан г.Полярные Зори МГОБУ ЦЗН Ковдорского района за содействием в трудоустройстве обратилось 605 человек, ищущих работу, что на 38,1% больше аналогичного периода прошлого года ( 2017 г . - 438 чел.). Из числа обратившихся граждан, молодёжь от 14 до 29 лет составляет 22,5%.

Оказано содействие в трудоустройстве с начала 2018 года 271 чел. – 44,8% от числа обратившихся граждан, в 2017 году было 203 чел. – 47,4% от числа обратившихся граждан.

По состоянию на 1 июня этого года зарегистрировано 284 безработных граждан. Соответственно уровень регистрируемой безработицы составляет 3,0% к численности трудоспособного населения. Всего зарегистрировано 357 человек, ищущих работу. Коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда составил 7 человек на 1 вакансию.

В настоящее время востребованы: врачи, преподаватели, инженеры, повара, официанты, продавцы. Ведётся набор безработных граждан, зарегистрированных в Отделе содействия трудоустройству граждан г.Полярные Зори в группы профессионального обучения по программам: «Делопроизводитель», «Оператор ЭВ и ВМ».