На 42% увеличилось количество преступлений коррупционной направленности в Мурманской области

Прокуратурой Мурманской области проанализировано состояние преступности в Мурманской области за январь-июнь 2017 года. Как сообщает надзорное ведомство, всего за шесть месяцев текущего года зарегистрировано 6322 преступления, что на 25,1% - или 2115 преступлений меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Число зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений снизилось на 15,5%, их удельный вес в общем массиве зарегистрированных преступлений увеличился на 2% и составил 18%. Количество убийств (с покушениями) увеличилось на 10,3%.

На 26,5% снизилось число фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Количество лиц, здоровью которых причинен тяжкий вред, снизилось на 16,8%, число лиц, погибших в результате преступных посягательств, возросло на 10%.

На 19,6% сократилось число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ.

Число преступлений экономической направленности увеличилось на 9,1%.

На 42% (с 50 до 71) увеличилось количество преступлений коррупционной направленности.

Количество мошенничеств уменьшилось на 20,4%, краж – на 41%.

На 47,7% снизилась преступность среди несовершеннолетних. Удельный вес подростковой преступности составил 4%, что несколько выше, чем в среднем по Российской Федерации (3,6%).

Анализ социально-криминологической характеристики преступности свидетельствует об уменьшении на 19,8% числа преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, и снижении их удельного веса (62%).

Каждое третье преступление совершается лицами в состоянии алкогольного опьянения, а также ранее судимыми лицами.