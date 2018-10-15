На 6,1% увеличилась преступность среди несовершеннолетних в Мурманской области

Прокуратурой Мурманской области проанализировано состояние преступности в Мурманской области за январь-сентябрь 2018 года. Всего зарегистрировано 9055 преступлений, что на 476 или 5% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Количество тяжких и особо тяжких преступлений увеличилось на 14,2% (с 1563 до 1785), их удельный вес увеличился на 3,3% и составил 19,7%.

Количество убийств (с покушениями) уменьшилось на 35%.

Число фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью увеличилось на 1,8% и составило 111 преступлений.

Количество погибших в результате преступных посягательств, увеличилось на 7,1% и составило 106 лиц, здоровью которых причинён тяжкий вред, снизилось на 14,4% и составило 166 лиц.

На 4,2% увеличилось число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ.

Число преступлений экономической направленности увеличилось на 3,7%.

Число зарегистрированных преступлений коррупционной направленности увеличилось на 8,2%.

Количество мошенничеств уменьшилось на 22,5%, краж – на 12,7%.

На 6,1% увеличилась преступность среди несовершеннолетних. Удельный вес подростковой преступности составил 4,6% (в среднем по Российской Федерации – 3,7%).

Анализ социально-криминологической характеристики преступности свидетельствует об уменьшении на 11,4% числа преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, а также об увеличении их удельного веса (63,8%).

Практически каждое третье преступление совершается лицами в состоянии алкогольного опьянения, а почти треть преступлений – ранее судимыми лицами.