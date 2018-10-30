На 82 СРЗ в Росляково затонул плавучий док, возбуждено уголовное дело

В Росляково на СРЗ-82 затонул плавучий док, в котором ремонтировался авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». ЧП случилось в полночь, при выводе авианесущего крейсера из плавдока ПД-50. Сообщается, что при этом один из башенных кранов упал прямо на палубу корабля. Пострадали 4 человека: они свалились в воду. Три человека с переохлаждением были доставлены в МЧС «Севрыба», ещё один - также с переохлаждением и травмой брюшной полости - был госпитализирован в Мурманскую городскую клиническую больницу. Погибших нет. Около 70 человек эвакуировали. Сам «Кузнецов» встал на воду и находится у причала 35 СРЗ.

По предварительной информации, тонуть плавдок начал из-за перебоев с электричеством. Очередной скачок напряжения вывел из строя насосы сооружения.

Один из пострадавших - сотрудник МЧС, он помогал спасти упавших в воду во время затопления дока. У него серьёзная травма живота, сейчас - в реанимации. Ещё один человек пропал без вести. На месте работают водолазы.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело.