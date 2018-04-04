На Абрам-Мыс поедем с комфортом

Парк предприятия «Электротранспорт» пополнился новыми машинами: три автобуса марки МАЗ-103 и троллейбус в скором времени выйдут на линию.

Транспортные средства обладают низким уровнем пола по всей длине салона, высокой маневренностью и плавностью хода, спроектированы и изготовлены с учетом требований удобства, комфорта и безопасности пассажиров. В них предусмотрена возможность для перевозки маломобильных групп населения.

Автобусы произведены в Республике Беларусь. Их отличительная особенность заключается в увеличенном количестве сидячих мест – до 39. Машины в основном предназначены для более длительных перевозок и запланированы для использования на маршруте № 24, который доставляет пассажиров в район Абрам-Мыс.

– Автобусы большей вместимости закуплены по просьбе горожан, – рассказал генеральный директор АО «Электротранспорт», депутат Совета депутатов города Мурманска Сергей Коробков. – Все машины подключены к системе «Эра-Глонасс». В троллейбусе появилось новшество – место для зарядки мобильных устройств.

Стоит отметить, что транспортный парк предприятия регулярно пополняется. Сегодня он насчитывает более 200 автобусов и троллейбусов. В этом году планируется еще закупить новые машины.